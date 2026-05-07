Директор самарского завода «Авиаагрегат» хочет стать депутатом губдумы

Руководитель АО «Авиаагрегат» Денис Гараев выдвинул свою кандидатуру для участия в предварительном партийном голосовании «Единой России». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Max в четверг, 7 мая.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Как губернатор Самарской области и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" поддерживаю Дениса Сергеевича. Полагаю, что таких людей — настоящих, крепких и волевых, за которыми стоят большие коллективы, — очень не хватает в областной думе», — говорится в сообщении.

Денис Гараев выдвинул свою кандидатуру по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11.Всего на выборы в губернскую думу подали документы более 400 человек.

Георгий Портнов