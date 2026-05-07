В правительстве Нижегородской области появится координационный центр

Правительство Нижегородской области опубликовало постановление о создании координационного центра для решения приоритетных задач и разрешения штатных и нештатных ситуаций. В него войдут представители органов исполнительной и муниципальной власти, следует из документа.

Руководителем координационного центра правительства Нижегородской области назначен первый замминистра экономического развития региона Александр Соловьев. Задачами совета станут немедленное реагирование на разные ситуации и выработка предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных целей.

Совет будет разделен на ситуационную, стратегическую и проектную группы участников. Первая необходима для немедленной реакции на инциденты, вторая — для анализа и исполнения поручений по проработке приоритетных задач, а третья — для управления приоритетными задачами в формате выделенных проектов, отмечается в документе.

