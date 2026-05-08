Челябинская компания построит семь высотных домов в Академическом районе

Челябинская группа компаний «Икар» построит жилой квартал в границах улиц Павла Шаманова —Вильгельма де Геннина — проспекта Академика Сахарова — улицы Рябинина в Академическом районе Екатеринбурга. Территорию называли «резервной», на ней долгое время ничего не строили. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, там запланировано строительство семи высотных жилых домов переменной этажности от 12 до 31 этажа.

Полностью реализовать проект хотят до 2032 года. Застройщиком выступает ООО «СЗ "24-й квартал Екатеринбург"». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания была зарегистрирована в Екатеринбурге в апреле 2024 года и принадлежит компании «Икар».

По данным компании, архитектурная концепция проекта будет сочетать в себе классический стиль с элементами современного ампира. «Такое решение позволяет объединить традиционные принципы симметрии и пропорциональности с актуальными требованиями к функциональности жилых пространств»,— рассказали в пресс-службе компании «Икар». Внутри двора запроектированы детские игровые площадки, спортивная инфраструктура, пешеходные бульвары.

Это четвертый проект девелопера в Екатеринбурге. Ранее компания уже завершила строительство жилого комплекса «Первый» в том же районе.

Мария Игнатова