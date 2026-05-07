В Ленобласти создадут мемориал, посвященный истории Красногвардейского укрепрайона

Заброшенный дот Красногвардейского укрепрайона на Садовой улице в Гатчине получил новую жизнь. Накануне, как сообщает администрация Ленобласти, в нем провели работы по благоустройству.

Волонтеры очистили внутреннее пространство сооружения от мусора, который накапливался в доте годами

Представители территориального общественного самоуправления «Наш дом Мариенбург» при участии школьников, ветеранов и активистов микрорайона очистили внутреннее пространство сооружения от мусора, который накапливался в доте годами. При этом в нем нашли старинную икону XVIII века, которую планируют восстановить и вернуть на место. Кроме того, художник-реставратор обновил надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» на стене дота.

Как пояснили в областной пресс-службе, представители ТОС «Наш дом Мариенбург» привлекли партнеров. На призыв откликнулось Управление благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины. Специалисты с помощью тяжелой техники убрали пни, выровняли рельеф и подготовили основание для газона.

В перспективе на этом месте создадут мемориальное пространство, посвященное истории укрепрайона и памяти защитников рубежей.

«ТОС «Наш дом Мариенбург» начал свою работу, когда еще не было областной комплексной системы поддержки: юридической, бухгалтерской, организационной. Сейчас работать стало значительно проще. И люди берутся за дело. Прямо сейчас в работе находятся более 50 заявок на регистрацию ТОСов», — рассказала «Ъ Северо-Запад» председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.