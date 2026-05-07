Четвертый нижегородский адвокат допрошен по делу о массажных салонах

Как выяснил «Ъ-Приволжье», заведующего одной из адвокатских контор Нижнего Новгорода допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу, касающемуся организации занятий проституцией. После допроса адвокат, отрицавший подозрения в свой адрес, был отпущен под обязательство явки к следователю.

В областном следственном управлении СКР около года проводится масштабное расследование, касающееся создания в Нижнем Новгороде и других городах России сети массажных салонов, в которых девушки-массажистки оказывали платные интимные услуги. По словам близких к следствию источников, в уголовном деле фигурирует около сотни обвиняемых и подозреваемых, а следователь квалифицировал их деяния как организованное преступное сообщество. Официально в СКР не комментируют это расследование.

Адвокат, которого заподозрили в причастности к работе массажного салона, стал четвертым по счету представителем нижегородской адвокатуры, попавшим под следствие по данному делу. Ранее в Нижнем Новгороде по очереди задержали трех адвокатов: один из них сидит в СИЗО, двое других находятся под домашним арестом.

По следам этих событий в палате адвокатов Нижегородской области зимой проводился «круглый стол» о том, как адвокату не стать участником преступного сообщества при оказании юридической помощи клиентам и юрлицам, которые оказались замешаны в криминальных делах. На этом мероприятии разъяснения адвокатам давали не только их коллеги, но и нижегородские следователи СКР и МВД.

Иван Сергеев