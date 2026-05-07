Исторические здания в Красном Селе выставили на продажу за 1 рубль

Российский аукционный дом (РАД) объявил конкурс по продаже двух памятников архитектуры начала XX века в составе ансамбля «Фабричный посёлок» в Красном Селе. Начальная цена каждого лота — 1 рубль. Победители должны будут воссоздать аварийные здания и приспособить их под современное использование: мини-гостиницы, рестораны или офисы. Торги назначены на 4 июня, сообщается на сайте Российский аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальная цена каждого лота — 1 рубль

Фото: Российский аукционный дом Начальная цена каждого лота — 1 рубль

Фото: Российский аукционный дом

Двухэтажные дома площадью 575,1 кв. м и 974,8 кв. м с земельными участками 1 800 кв. м и 1 400 кв. м соответственно расположены на первой линии озера Безымянное. Постройки 1904–1905 годов являются объектами культурного наследия и находятся в аварийном состоянии.

«Продажа памятников за рубль — более перспективный механизм для долгосрочных вложений, чем аренда. Победитель торгов одновременно станет арендатором участков, а после выполнения условий конкурса получит приоритетное право выкупа земли»,— пояснил заместитель гендиректора РАД Григорий Начинкин.

Он отметил, что локация позволяет рассматривать сценарий создания гостиничного комплекса. Действует госпрограмма льготного кредитования на восстановление объектов культурного наследия под гостиницы по ставке 6%, что снизит затраты инвестора.

Кирилл Конторщиков