В День Победы в Петербурге изменят маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев

В Санкт-Петербурге 9 мая вносятся временные изменения в движение наземного городского пассажирского транспорта в связи с проведением военного парада и праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом вводимых ограничений

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Изменения коснутся следующих маршрутов: автобусы № 2, 3, 7, 8, 10, 15, 22, 24, 26, 27, 46, 49, 54, 58, 65, 74, 76, 105, 132, 141, 181, 191, 253, 290; троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 42; трамваи № 3.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом вводимых ограничений. Подробнее об изменениях в схемах движения маршрутов можно узнать на официальном сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», в День Победы, 9 мая, в Адмиралтейском, Центральном и Василеостровском районах Санкт-Петербурга будут действовать временные ограничения движения и остановки транспорта. Запрет на парковку начнется с полуночи, движение по ряду участков перекроют с 6:00 до 16:00, а вечером с 20:00 до 23:00 ограничения коснутся еще 13 участков дорог.

Карина Дроздецкая