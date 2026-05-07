В 2026 году жители Челябинской области чаще всего хотят приобрести машины Lada

В первом квартале 2026 года марка Lada стала самой популярной у жителей Челябинской области среди транспортных средств с пробегом, которые реализуют компании и предприниматели. Ее доля в спросе составила 26,3%, сообщает «Авито Авто».

Вторую строчку по доле интереса занимает Toyota (7,4%). В топ-5 также вошли Hyundai (5,5%), Kia (5,2%) и Mercedes-Benz (5,1%). Среди моделей самыми популярными в январе-марте этого года стали Lada Priora (5,3%), Lada Granta (4,8%), Lada Kalina (3,1%), Mercedes-Benz E-класс и Lada 2114 Samara (по 2,1%). Средняя цена автомобиля с пробегом была на уровне 1,1 млн руб.

