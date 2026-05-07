В Ленобласти ребенок отравился наркотиком матери и попал в больницу

Полиция задержала жительницу Ленинградской области после госпитализации ее пятилетнего сына с тяжелым токсическим отравлением. По данным ведомства, во вторник в полицию Всеволожского района поступила телефонограмма из больницы, куда в тяжелом состоянии доставили ребенка. Изначально мать мальчика утверждала, что сын случайно выпил неизвестную жидкость, но позже призналась, что употребляет синтетические наркотики.

В Ленинградской области ребенок случайно отравился наркотиками матери

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как уточнили в ГУ МВД, в день происшествия она оставила на столе бутылку с остатками наркотического вещества, из которой отпил ребенок.

Женщину задержали по месту жительства. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 156 УК РФ).

Матвей Николаев