В историческом здании в Кирове откроют музей-ресторан

В Кирове в бывшем здании Вятской кунсткамеры планируют открыть музей-ресторан. В историческом здании XIX века проходят реставрационные работы, сообщает пресс-центр правительства региона.

Реставрацией занимается арендатор за собственный счет. Уже восстановлены фасад и кровля здания, отреставрировано чугунное ограждение балкона, приведены в порядок старинный паркет и печь. На втором этаже ремонт практически завершен, продолжается внутренняя отделка первого этажа и подвала.

Сообщается, что в музее-ресторане будут проводить экскурсии для посетителей, планируется сотрудничество с профессиональными гидами.

Здание было построено в середине XIX века и принадлежало купцам Сениловым. В разные годы здесь работали магазины, часовая мастерская и общежитие. С 1992 по 2015 год в помещении размещался филиал краеведческого музея — Вятская кунсткамера.

Анна Кайдалова