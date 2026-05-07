Экс-главу Ульяновского завода тяжелых станков будут судить за сокрытие средств

Прокуратура Ульяновской области направила в суд уголовное дело о сокрытии денежных средств ООО «Производственная компания “Ульяновский завод тяжелых станков”», за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, сообщила прокуратура Ульяновской области.

Ведомство отмечает, что заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Андрея Кляченкова, обвиняемого в сокрытии в крупном размере денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

По данным облпрокуратуры, 54-летний гендиректор ООО «ПК “Ульяновский завод тяжелых станков” Андрей Клянченков, зная о принятии региональным УФНС мер, по принудительному взысканию задолженности по налогам и страховым взносам, «умышленно искусственно создал видимость отсутствия денежных средств на расчетных счетах организации». В результате этих незаконных действий в период с октября 2024 года по май 2025 года бюджет лишился налоговых и страховых поступлений на сумму более 7,6 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, Андрей Клянченков руководил компанией с сентября 2021 года по август 2025 года. С августа прошлого года компанию возглавляет ее основной владелец Вадим Кодичев, совладелец и руководитель ООО «Лига Строй» (Москва), он же — основой владелец ИК «Комплекс-центр» и НПК «Комплекс-центр» (ООО, Москва). С марта 2026 года по заявлению УФНС с суммой исковых требований 6,7 млн руб. компания была признана банкротом, по решению суда введена процедура банкротства в форме наблюдения.

Андрей Васильев, Ульяновск