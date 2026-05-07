Челябинский маршрут №22 будут обслуживать автобусы большого класса

В Челябинске с 9 мая на маршрут №22 Генерала Брусилова — ЧКПЗ выйдут автобусы большого класса. Обслуживать перевозки будет МУП «Служба организации движения», сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Интервал движения автобусов составит 10 минут в часы пик по будням и 15 минут по выходным дням. Ранее на маршруте работало ООО «Альфа» по госконтракту. Соглашение разорвали из-за систематических срывов рейсов и неполного выпуска транспортных средств на линию. Кроме того, пассажиры постоянно жаловались на грязь внутри и снаружи автобусов и повреждения в салонах.

Также уведомление о расторжении контракта направлено перевозчику ООО «Сатурн», который обслуживает маршрут №35 Приборостроителей — Новосинеглазово. Пассажиры могут ездить на альтернативных маршрутах с пересадками.

Виталина Ярховска