С 8 мая запустят новый скорый пригородный поезд сообщением Самара — Бугуруслан — Уфа в рамках взаимодействия правительств Оренбургской области, Республики Башкортостан, Самарской области и АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания». Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

В пути следования предусмотрены остановки: Кинель, Новоотрадная, Похвистнево, Бугуруслан, Абдулино, Приютово, Аксаково, Раевка, Дема. С 8 мая и далее по пятницам «Ласточка» будет отправляться из Самары в Уфу (в 16:30 (MSK)). С 9 мая и далее по субботам и воскресеньям поезд будет отправляться из Уфы в Самару (04:50).

«Ласточка» рассчитана на 490 сидячих мест. Билеты продаются с указанием мест. Стоимость проезда при полном тарифе составит 1,599 тыс. руб., для школьников и студентов — 871 руб.

