Минобороны РФ заявило о сбитых беспилотниках над Прикамьем

Сегодня с 7 часов утра до 14 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА) над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей и Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Днем губернатор Прикамья Дмитрий Махонин написал в своих аккаунтах в соцсетях о том, что промышленные предприятия края были атакованы беспилотниками. «Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет»,— сообщил глава региона.