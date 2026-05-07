Самарастат: в регионе среднемесячная зарплата составила 75,9 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций Самарской области в феврале 2026 года составила 75977 рублей. Об этом сообщил Самарастат.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По сравнению с февралем предыдущего года зарплата в регионе в отчетном периоде увеличилась на 10,4%. При этом в январе-феврале 2026 года по сравнению с первыми двумя месяцами предыдущего года она выросла в Самарской области на 11,1%.

По данным ведомства, самая высокая зарплата в отчетном периоде в регионе была у сотрудников, занятых в сфере информации и связи (115,4 тыс. рублей), а также у представителей финансового и страхового сектора (107 тыс. руб.). Самый низкий месячный доход в Самарской области зафиксирован у работников гостиниц и предприятий общепита (50,5 тыс. руб.), а также у тех, кто оказывает административные и сопутствующие дополнительные услуги (53,6 тыс. руб.).

Георгий Портнов