Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Самарастат: в регионе среднемесячная зарплата составила 75,9 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций Самарской области в феврале 2026 года составила 75977 рублей. Об этом сообщил Самарастат.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По сравнению с февралем предыдущего года зарплата в регионе в отчетном периоде увеличилась на 10,4%. При этом в январе-феврале 2026 года по сравнению с первыми двумя месяцами предыдущего года она выросла в Самарской области на 11,1%.

По данным ведомства, самая высокая зарплата в отчетном периоде в регионе была у сотрудников, занятых в сфере информации и связи (115,4 тыс. рублей), а также у представителей финансового и страхового сектора (107 тыс. руб.). Самый низкий месячный доход в Самарской области зафиксирован у работников гостиниц и предприятий общепита (50,5 тыс. руб.), а также у тех, кто оказывает административные и сопутствующие дополнительные услуги (53,6 тыс. руб.).

Георгий Портнов