Во время атаки беспилотника в Перми поврежден корпус нейрохирургии, где велись операции

Из-за атаки беспилотника на жилой дом в Перми пострадал корпус нейрохирургии, стоящий рядом. Как рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в этот момент в здании хирурги проводили две операции. «Операции удачно завершены»,— подчеркнул господин Махонин.

Сейчас экстренные службы занимаются ликвидацией последствий нападения — дом проверяется на наличие взрывчатых веществ. Губернатором также поручено определить ущерб, нанесенный жилью и автотранспортным средствам. Жители дома находятся в пункте временного размещения.

Сегодня в Перми атаке беспилотника подвергся многоквартирный дом, жертв нет. В Пермском муниципальном округе повреждено также административное здание. В результате пострадал один мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме этого, прилет вражеского беспилотника был зафиксирован на одном из промпредприятий региона.