В Ульяновске гражданку Индии приговорили к пяти годам колонии за сбыт наркотиков

Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор по уголовному делу гражданки Индии Мехар Элишибы, признанной виновной в покушении (ч. 3 ст. 30 УК РФ, не более трех четвертей максимального срока) на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. «а» ч. 3 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщила в четверг прокуратура Ульяновской области.

По данным ведомства, следствием было установлено, что в январе 2026 года 20-летняя нигде не работавшая гражданка Индии Мехар Элишиба по полученному через мессенджер указанию неустановленного лица разместила в тайниках для сбыта синтетические наркотические средства, но 14 января этого года в ходе спецмероприятий она была задержана возле одного из домов на улице Минаева в Ульяновске. Обвиняемая полностью признала свою вину. Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Мехар Элишибу к пяти годам колонии общего режима.

Андрей Васильев, Ульяновск