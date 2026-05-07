В центре Петербурга закроют шесть ТЦ 9 мая

В Санкт-Петербурге временно перестанут работать шесть торгово-развлекательных центров 9 мая. Такие меры, как отметили власти, направлены на обеспечение безопасности в период проведения массовых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жителей города и гостей просят учитывать введенные меры при планировании маршрутов и посещении общественных мест Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом вводимых ограничений Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Так, с 10:00 до 16:00 будут закрыты торгово-развлекательный центр «Галерея» (Лиговский пр., д. 30); торговый комплекс «Невский центр» (Невский пр., д. 114-116); универмаг «Большой Гостиный Двор» (Невский пр., д. 35); торговый дом «Пассаж» (Невский пр., д. 48); галерея «Grand Palace» (Невский пр., д. 44); торговый центр «Невский атриум» (Невский пр., д. 71/1).

Жителей города и гостей просят учитывать введенные меры при планировании маршрутов и посещении общественных мест.

Карина Дроздецкая