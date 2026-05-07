Таганрогский разработчик искусственного интеллекта утроил выручку за год

Таганрогская компания «Код АИссист», разрабатывающая инструменты генеративного искусственного интеллекта для программистов, по итогам 2025 года увеличила выручку более чем втрое — до 304,7 млн руб. против 93,7 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль компании достигла 311,2 млн руб., следует из данных СПАРК-Интерфакс, изученных «Ъ-Ростов».

Компания вошла в число наиболее прибыльных ИТ-бизнесов Ростовской области. Одновременно «Код АИссист» стал одним из самых быстрорастущих игроков регионального рынка искусственного интеллекта.

Компания развивает платформу Code AIssist — систему генеративного ИИ для разработки программного обеспечения. В СПАРК отражены три зарегистрированные версии продукта — Code AIssist, V2 и V3. Бизнес компании построен вокруг лицензирования интеллектуального продукта и ИИ-инструментов для программистов.

«Код АИссист» первоначально был зарегистрирован в «Сколково», однако затем перенес регистрацию в Таганрог. Владельцами компании являются Константин Попандопуло и Станислав Мешков.

При штате в 20 человек компания показала одну из самых высоких рентабельностей среди региональных ИТ-разработчиков. Себестоимость продаж по итогам 2025 года составила 19,2 млн руб., а объем денежных средств на счетах достиг 199 млн руб.

Эксперты отмечают, что сегмент генеративного искусственного интеллекта стал одним из ключевых драйверов роста регионального ИТ-рынка. По словам аналитиков, продукты на базе ИИ позволяют компаниям масштабировать выручку значительно быстрее роста штата.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», совокупная чистая прибыль 460 ИТ-компаний Ростовской области по итогам 2025 года составила 5,99 млрд руб. Одними из наиболее быстрорастущих сегментов стали искусственный интеллект, игровые сервисы и промышленное программное обеспечение.

Роман Лаврухин