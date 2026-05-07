В Чувашии на гранты для развития фермерских хозяйств выделят 137 млн руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

В Чувашии на развитие фермерских хозяйств направят 137 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Грант могут получить действующие крестьянские (фермерские) хозяйства, а также физические лица, которые в случае победы обязуются зарегистрировать хозяйство в течение 30 дней.

Можно получить до 5 млн руб. при софинансировании 90/10 или до 9 млн руб. при софинансировании 60/40. Для молочного и мясного животноводства (КРС) при софинансировании 60/40 можно получить до 18 млн руб. гранта.

Средства можно направить на строительство и модернизацию объектов агропроизводства, покупку оборудования, подключение к коммуникациям, приобретение земельных участков, а также обустройство инфраструктуры для содержания животных и многолетних насаждений.

Анна Кайдалова