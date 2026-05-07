На псковской границе с Эстонией таможня изъяла 10 кг гашиша на 20 млн рублей

Российские таможенники пресекли попытку ввоза крупной партии гашиша через пункт пропуска «Шумилкино» на российско-эстонской границе в Псковской области. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе. Наркотики обнаружили в запасном колесе автомобиля, следовавшего из Берлина в Москву.

В Псковской области на границе РФ пресекли попытку контрабанды 10 кг гашиша

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, сотрудники изъяли 108 брикетов, упакованных в фольгу и полимерную пленку. Экспертиза подтвердила, что речь идет о гашише общей массой около 10 кг. На черном рынке стоимость партии может достигать 20 млн рублей.

За рулем автомобиля находился гражданин Литвы. По его словам, он должен был доставить груз в Москву и передать его неизвестному мужчине. Позднее при получении наркотиков возле одной из столичных гостиниц был задержан 50-летний россиянин. Следствие считает, что он намеревался за вознаграждение перевезти гашиш и передать его третьим лицам.

Уголовное дело возбуждено по статье о контрабанде наркотических средств в крупном размере, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). Фигурантов отправили в СИЗО. Санкция статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Матвей Николаев