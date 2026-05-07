Чиновник из Оренбурга возглавил министерство ЖКХ Крыма
Экс-первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов стал новым министром ЖКХ Крыма. Указ о назначении чиновника на эту должность подписал глава республики Сергей Аксенов.
Срок полномочий нового министра равен сроку полномочий главы региона.
В 2022 году Алексей Кудинов был назначен на должность первого замглавы Оренбурга в команде тогдашнего руководителя города Сергея Салмина. До этого чиновник избирался в депутаты Законодательного собрания региона.