Чиновник из Оренбурга возглавил министерство ЖКХ Крыма

Экс-первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов стал новым министром ЖКХ Крыма. Указ о назначении чиновника на эту должность подписал глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Срок полномочий нового министра равен сроку полномочий главы региона.

В 2022 году Алексей Кудинов был назначен на должность первого замглавы Оренбурга в команде тогдашнего руководителя города Сергея Салмина. До этого чиновник избирался в депутаты Законодательного собрания региона.

Андрей Сазонов