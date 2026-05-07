Предприятиям Ленобласти рассылают фейковые письма о мобильных огневых группах

Правительство Ленинградской области официально опровергло рассылку писем, якобы поступающих от имени губернатора Александра Дрозденко к руководителям предприятий. В фальшивых документах содержится требование направить 10% персонала в мобильные огневые группы. Власти назвали рассылку целенаправленной кампанией по дестабилизации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Эта рассылка — часть кампании по социальной дестабилизации. Никаких директив о принудительном переводе сотрудников не существует»,— сообщили в областной администрации.

В правительстве напомнили, что формирование мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры ведется исключительно на добровольной основе.

Кирилл Конторщиков