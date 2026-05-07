Суд в Москве вынес приговор по делу о покушении на представителя ВПК

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор восьми участникам покушения на Геннадия Девяткова, заместителя директора АО «Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"» (КБМ), которое разрабатывает ракетные комплексы для Минобороны. В деле восемь фигурантов, в том числе несовершеннолетние. Они получили от шести лет воспитательной колонии до 15 лет строгого режима.

Изначально им вменяли подготовку убийства по найму общеопасным способом (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК). Затем обвинение переквалифицировали на подготовку теракта ( ст. 30 и ст. 205 УК РФ) в связи с тем, что следствие пришло к выводу причастности к преступлению украинских спецслужб.

По версии следствия, заказчиками покушения выступили неустановленные лица из числа сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые осенью 2024 года с помощью мессенджера «Элемент. ио» нашли исполнителей преступления, в том числе Дениса Кайзера и Шандро Шашкова. Те же заказчики скинули молодым людям описание и номер Toyota Land Cruiser Prado, которой пользуется ракетчик, и указали автостоянку, где она обычно находится. При этом исполнителям не стали уточнять, что речь идет именно об убийстве представителя оборонного комплекса. Затем преступники получили координаты тайника с бомбой в заброшенном гараже и указание, как именно ее установить под днищем внедорожника и привести в действие. За выполнение задания им обещали от 500 тыс. до 1 млн руб.

На акцию злоумышленники, согласно их показаниям, опубликованным ФСБ, отправились на такси. В момент установки СВУ фигурантов задержали сотрудники УФСБ, следившие за участниками заговора, а бомба была обезврежена роботом-сапером.

По данным «Ъ», молодые люди сотрудничали со следствием и искренне раскаивались.

