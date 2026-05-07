Минобороны РФ заявило о сбитых БПЛА над территорией Прикамья

В период с 8 часов утра до 12 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских БПЛА самолетного типа над территориями 16 регионов, в том числе и Пермского края. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Атаке БПЛА подверглось одно из промышленных предприятий Перми, жертв и пострадавших нет.

Из-за атаки БПЛА повреждения получил жилой дом в Перми. Его жителей эвакуировали и разместили во временном пункте пребывания. Жилой дом оцеплен, внутри работают специалисты — имущество под охраной, коммуникации не отключены. Получило повреждение и административное здание в Пермском округе, один человек пострадал.