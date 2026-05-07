Без вести взятка

Как стало известно “Ъ”, вступил в силу приговор жителям Сочи за покушение на посредничество во взяточничестве. Руслан Тертерян через своего отца Саака передал матери своего друга, который пропал без вести в зоне СВО, предложение заплатить 300 тыс. руб. якобы за возвращение военнослужащего домой. Организатор «поиска» Анаит Халаджян оказалась мошенницей. Все трое признали вину и раскаялись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор Руслану Тертеряну, таксисту из Сочи, который ранее был осужден на четыре года лишения свободы за покушение на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), его отец, пенсионер Саак Тертерян по той же статье получил три года колонии, сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов региона.

Отец и сын Тертеряны стали участниками мошеннической схемы в октябре 2024 года после случайного знакомства с местной жительницей Анаит Халаджян.

Она ехала в такси Руслана Тертеряна по направлению к воинской части и по телефону обсуждала какие-то вопросы, связанные с военной службой. После этого таксист рассказал пассажирке, что его друг заключил контракт с Минобороны, отправился в зону СВО и в июне 2024 года пропал без вести. Руслан Тертерян считал, что его друг погиб, однако Анаит Халаджян заявила, что если военнослужащий долго не выходит на связь, то это не значит, что его нет в живых. Также она сообщила, что якобы является сотрудницей военной прокуратуры, имеет обширные связи и готова помочь в поиске товарища.

Через несколько дней Анаит Халаджян сообщила Руслану Тертеряну, что его друг находится в госпитале с тяжелым ранением. Таксист попросил дать ему поговорить с раненым, но та ответила резким отказом, сообщив, что военнослужащий якобы не имеет права общаться с близкими и разглашать секретную информацию.

Анаит Халаджян заявила, что у нее есть возможность забрать раненого из госпиталя и привезти домой, а затем оформить для него инвалидность и организовать получение выплат за ранение в сумме 2 млн руб.

По ее словам, на возвращение военнослужащего нужно 300 тыс. руб.

Руслан Тертерян предложил своему отцу Сааку Тертеряну поговорить с матерью своего друга. Саак Тертерян сказал ей, что нужно пробовать вернуть ее сына домой любыми средствами, и мать согласилась. О готовящейся передаче взятки стало известно сотрудникам ФСБ. В момент получения денег от матери военнослужащего Руслан и Саак Тертеряны были арестованы. Вскоре была задержана и Анаит Халаджян.

Все участники криминальной схемы признали вину и раскаялись. Безработная Анаит Халаджян рассказал, что никогда не имела отношения к органам прокуратуры, а ее предложение помощи семье военнослужащего является мошенничеством.

Идея обмануть родственников участника СВО возникла у нее спонтанно, сообщила обвиняемая, ранее она никогда ничего подобного не совершала. Суд признал Анаит Халаджян виновной в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил ее к двум годам колонии. Исполнение наказания женщине отсрочено до достижения ее детьми возраста 14 лет.

Анна Перова, Краснодар