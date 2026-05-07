Прямые авиарейсы запустят из Петербурга в курортный город на юге России

С 29 мая запускаются авиарейсы из Санкт-Петербурга в Нальчик — столицу Кабардино-Балкарии, которая известна своими санаториями и минеральными источниками. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейсы будут осуществляться авиакомпанией «Победа» три раза в неделю

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Рейсы будут осуществляться авиакомпанией «Победа» три раза в неделю

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Рейсы будут осуществляться авиакомпанией «Победа» три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 5 минут.

На сайте перевозчика уже можно узнать стоимость полета. Так, по «базовому» тарифу без багажа билет обойдется почти в 10,5 тысяч рублей в одну сторону.

Карина Дроздецкая