«Россети Тюмень» направят 120 млн рублей на оснащение ЛЭП в Тюменской области современным проводом

В 2026 году «Россети Тюмень» смонтируют 113 км самонесущего изолированного провода (СИП) на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) 0,4-10 кВ в Тюменской области. На повышение надежности электроснабжения жителей 16 муниципальных округов системообразующая сетевая организация направит порядка 120 млн рублей.



Более половины запланированного объема работ выполнят в самом густонаселенном муниципальном образовании – Тюменском округе. Здесь в течение года специалисты смонтируют 73 км СИП в 11 населенных пунктах, в том числе селах Каменка, Луговое, Онохино, Ембаево, поселке Московский и микрорайоне Березняки. Применение современного оборудования российского производства позволит снизить потери электроэнергии и сведет к минимуму риски технологических нарушений.

Современный провод обладает повышенной износостойкостью, устойчивостью к ветровым нагрузкам, гололедообразованию, налипанию снега и другим неблагоприятным погодным условиям. Специалисты применяют такой провод при строительстве и реконструкции ЛЭП, а также при плановом ремонте энергообъектов. За прошлый год энергетики установили более 100 км СИП на ЛЭП в Тюменской области.

