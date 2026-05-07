С жительницы Самары взыскали доход от незаконной регистрации 44 мигрантов

Жительница Самары выплатит государству сумму незаконного заработка от регистрации 44 мигрантов. Решение принял суд по иску прокуратуры, сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ноябре 2025 года Советский районный суд Самары признал местную жительницу виновной в 33 фактах фиктивной постановки на учет иностранцев или лиц без гражданства по месту пребывания в РФ, а также в организации незаконной миграции. Установлено, что в 2024 году женщина фиктивно зарегистрировала 44 иностранных гражданина, но не предоставила им жилье и получила за это денежное вознаграждение на сумму 88 тыс. рублей.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд и потребовала взыскать с обвиняемой сумму заработка. Требования контрольного органа были удовлетворены.

Георгий Портнов