Волгоградка выжила после падения с пятого этажа и сбежала из больницы

В Волгограде пациентка, выжившая после падения с пятого этажа, сбежала из больницы. Об этом сообщил «Блокнот Волгоград» со ссылкой на ответ облздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

По данным ведомства, женщина дважды предпринимала попытки самовольно покинуть медучреждение, и в последний раз ей это удалось. При этом ранее она была госпитализирована после того, как в Красноармейском районе выпала из окна дома №41 на ул. Фадеева. По словам очевидцев, предположительно с высоты 5-го этажа.

В облздраве уточнили, что характер получения травмы неизвестен. Пациентке провели необходимую диагностику и назначили лечение, однако оставаться в стационаре она не захотела. Информацию о ее состоянии и травмах передали в поликлинику по месту жительства для дальнейшего наблюдения.

Нина Шевченко