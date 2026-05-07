Суд признал Новодевичий монастырь наследником квартиры петербурженки

Калининский районный суд Петербурга восстановил Воскресенскому Новодевичьему монастырю срок принятия наследства по завещанию местной жительницы. Ответчиком по делу выступала администрация района.

Новодевичий монастырь отсудил у муниципалитета завещанную ему квартиру

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Новодевичий монастырь отсудил у муниципалитета завещанную ему квартиру

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, петербурженка по имени Лидия еще в 2015 году завещала монастырю все свое имущество. Однако обитель узнала о существовании завещания лишь спустя 11 лет — после того как в декабре 2025 года нотариус открыл наследственное дело по заявлению районной администрации и уведомил монастырь.

В январе 2026 года представители обители обратились за выдачей свидетельства о праве на наследство, однако получили отказ из-за пропуска установленного срока. В монастыре пояснили, что не поддерживали тесной связи с умершей и не знали о ее волеизъявлении: женщина не была насельницей, послушницей или монахиней, а также не проживала при обители.

Суд счел эти доводы уважительными, восстановил срок принятия наследства и признал монастырь законным наследником. Теперь квартира и другое имущество покойной перейдут обители.

Матвей Николаев