Частные инвесторы удвоили вложения в ценные бумаги на Мосбирже

Физлица в апреле инвестировали в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи (MOEX: MOEX) 348 млрд руб. Это почти вдвое больше в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, следует из пресс-релиза торговой площадки. При этом вложения в акции выросли в 1,9 раза и составили 45,2 млрд руб., инвестиции в облигации увеличились на 57% до 265 млрд руб. Инвесторы вложили в паевые инвестиционные фонды 37 млрд руб.

Частные инвесторы открыли в апреле более 79 млн счетов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 66,7%, облигациями — 12,7%, на срочном рынке — 54,7%. Количество индивидуальных инвестиционных счетов выросло на 14 тыс. до 6,3 млн.

Самыми популярными ценными бумагами среди частных инвесторов в январе стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,6% и 7% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (12,6%), «Газпрома» (12,2%), ВТБ (11,4%), «Яндекса» (5,9%), «Роснефти» (5,6%), X5 (5,5%), «Полюса» (5,1%), Новатэка (5%).