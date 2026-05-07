В Самаре строится 1,118 млн квадратных метров жилья

В Самаре строится 1,118 млн кв. м жилых помещений по данным на 23 апреля. В рейтинге городов-миллионов Самара занимает 13-е место по объему строительства. Соответствующие данные опубликовал Дом.рф.

В опубликованных данных также указано, что на тысячу жителей в Самаре строится 961 кв. м.

В топ городов по объему строительства входят Москва (16,336 млн кв. м), Краснодар (5,791 млн кв. м), Екатеринбург (5,311 млн кв. м). По площади строящихся домов на тысячу жителей лидерами выступают Краснодар (5,165 тыс. кв. м на тысячу человек), Екатеринбург (3,450 тыс. кв. м на тысячу человек) и Ростов-на-Дону (3,182 тыс. кв. м на тысячу человек).

Руфия Кутляева