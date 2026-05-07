ВСУ попытались атаковать гражданские объекты под Петербургом

Украинские вооруженные формирования предприняли попытку террористической атаки на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга утром 7 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Около 3:20 мск средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО ВКС России обнаружили в воздушном пространстве Латвии группу из шести беспилотных летательных аппаратов. Одновременно над территорией республики были зафиксированы два французских истребителя Rafale и два F-16.

К 4:00 мск пять из шести БПЛА пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Шестой беспилотник после пересечения российской границы в 4:41 мск был сбит средствами ПВО в районе населенного пункта Лихачево (78 км юго-восточнее Пскова).

По результатам экспертизы обломков атаковавшая воздушная цель идентифицирована как украинский БПЛА Ан-196 «Лютый».

Карина Дроздецкая

