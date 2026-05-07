В Прикамье отменили режим беспилотной опасности

В Пермском крае отменен режим «Беспилотной опасности» и сняты ограничения на полеты в аэропорту Большое Савино. Ограничения действовали около шести часов. За это время одно из предприятий Прикамья было атаковано беспилотником, жертв и пострадавших нет.

Также из-за атаки беспилотников были повреждены жилой дом в Перми и административное здание в Пермском округе, пострадал один человек. Еще несколько беспилотников были сбиты на подлете к городу.