Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:05

В Прикамье отменили режим беспилотной опасности

В Пермском крае отменен режим «Беспилотной опасности» и сняты ограничения на полеты в аэропорту Большое Савино. Ограничения действовали около шести часов. За это время одно из предприятий Прикамья было атаковано беспилотником, жертв и пострадавших нет.

Также из-за атаки беспилотников были повреждены жилой дом в Перми и административное здание в Пермском округе, пострадал один человек. Еще несколько беспилотников были сбиты на подлете к городу.