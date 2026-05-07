Борьба с тараканами в «Крестах» обернулась для заключенного иском на 163 тысячи рублей
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН к Худайбергану Жуманиезову о возмещении материального ущерба. Арестант, заливший водой проникших в камеру тараканов, повредил стационарную камеру наблюдения этажом ниже. Сумма взыскания составила 163,5 тыс. рублей, пишет «Фонтанка».
Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ
Инцидент произошел 23 октября 2025 года. Администрация «Крестов» установила, что ответчик повредил камеру видеонаблюдения: устройство вышло из строя из-за попадания воды. Стоимость нового оборудования составила 148 400 рублей, дополнительно были предъявлены расходы на доставку и монтаж. Ответчик участвовал в заседании по видео-конференц-связи и через переводчика возражал против иска. Он пояснил, что через отверстие в полу под батареей в камеру полезли тараканы, и он залил их водой из таза. Вода проникла на нижний этаж и повредила устройство слежения.
Суд счел доказанным факт причинения ущерба и отсутствие оснований для освобождения от материальной ответственности, предусмотренной законом для лиц, содержащихся под стражей. С ответчика взыскана полная сумма ущерба и госпошлина в размере 5 906 рублей. Решение не вступило в законную силу.