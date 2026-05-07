Жителя Ульяновска обвиняют в организации финансирования терроризма

Следственный отдел УФСБ предъявил жителю Ульяновска обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК, до пяти лет лишения свободы) и в организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в четверг сообщило региональное управление ФСБ.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый в мессенджере Telegram «разместил комментарий с призывом к осуществлению экстремистской деятельности в отношении представителей органов государственной власти Российской Федерации», кроме того, являясь администратором Telegram-канала, он же разместил посты с целью сбора денежных средств для обеспечения деятельности участников террористических организаций, запрещенных на территории России.

Андрей Васильев, Ульяновск