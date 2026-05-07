В Петербурге задержали сотрудников железнодорожной компании по делу о взятках

В Санкт-Петербурге задержали главного инженера и начальника отдела одной из железнодорожных компаний. Их обвиняют в получении взяток и посредничестве во взяточничестве, сообщили в СКР.

Железнодорожных начальников в Петербурге задержали за взятки на 6 млн рублей

По версии следствия, с декабря 2025 года по май 2026-го главный инженер получал деньги от руководителя подрядной организации. Средства, как считают правоохранители, предназначались начальнику отдела за содействие в беспрепятственном исполнении контракта подрядчиком.

По данным СК, общая сумма переданных средств составила 6 млн рублей, из которых 3 млн рублей главный инженер успел передать своему руководителю.

Обоих фигурантов задержали во время получения очередного транша. Они признали вину. В ближайшее время суд должен определить им меру пресечения — следствие ходатайствует о заключении под стражу либо о домашнем аресте.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ.

Матвей Николаев