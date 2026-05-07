Верфь «Красное Сормово» увеличила прибыль в 6,4 раза в первом квартале

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в первом квартале 2026 года получил 55,8 млн руб. чистой прибыли — в 6,4 раза больше, чем в январе—марте 2025 года. Об этом сообщается в отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выручка верфи при этом сократилась по сравнению с прошлогодними показателями на 34,2% — до 2,1 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась в 10 раз и составила 531,5 млн руб.

Дебиторская задолженность завода увеличилась на 2,3% по сравнению с началом 2026 года и составила 36,2 млрд руб. Кредиторская задолженность выросла на 1,9% — до 51,7 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году верфь удвоила убыток до 6,3 млрд руб., для покрытия которого планируется допэмиссия на 11,9 млрд руб. «Красное Сормово» строит сухогрузы RSD59, краболовы-процессоры и круизные лайнеры проекта «Карелия».

Владимир Зубарев