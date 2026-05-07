В Татарстане самой высокооплачиваемой профессией стали сварщики

В апреле этого года в Татарстане лидером по уровню дохода стали сварщики. Медианная предлагаемая зарплата в этой сфере достигала 260 тыс. руб., сообщили аналитики hh.ru.

Далее в списке высокооплачиваемых профессий идут агенты по недвижимости (176,8 тыс. руб.) и руководители отделов продаж (169,6 тыс. руб.). Также в числе высокооплачиваемых профессий оказались курьеры, руководители строительных проектов, военнослужащие, программисты и прорабы.

При этом медианная предлагаемая зарплата в Татарстане в апреле составила 80,4 тыс. руб., что на 10% выше, чем годом ранее. В Чувашии этот показатель составляет 67 тыс. руб., в Кировской области — 63,8 тыс. руб., а в Марий Эл — 62,5 тыс. руб.

Анна Кайдалова