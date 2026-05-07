В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за града с грозой

Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области днем в четверг, 7 мая. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

«В ближайшие 1-3 часа с сохранением в первой половине ночи 08.05.2026 местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра 15-18 м/с, возможен град»,— говорится в сообщении.

В пятницу, 8 мая, непогода в Самарской области сменится переменной облачностью. Осадков в регионе не ожидается. В Самарской области в этот период будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью 5...10 м/с.

Температура воздуха в пятницу днем в регионе составит +23...+28 °C. Ночью столбик термометра в Самарской области опустится до +7...+12 °C.

Георгий Портнов