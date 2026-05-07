Петербург принял чемпионат России по нардам с призовым фондом в 10 млн рублей

В Санкт-Петербурге завершился третий чемпионат России по длинным нардам, собравший более 400 участников из 54 регионов. Призовой фонд турнира достиг 10 млн рублей, что стало рекордом для данного вида спорта, пишет «Фонтанка».

Фото: Федерация нард России

Турнир прошел в лофте «Холл» на Арсенальной набережной. Организаторы внедрили строгий регламент и цифровые инструменты: специальные устройства для исключения шулерства, электронные доски с магнитными датчиками, автоматическую запись ходов и видеофиксацию каждой партии. Файлы анализирует специальная программа, рассчитывающая коэффициент качества игры, на основании которого присваиваются звания.

В Петербурге к индивидуальному зачету добавились Кубок мастеров и командный блиц. Федерация нард России намерена и дальше расширять соревновательный календарь.

Кирилл Конторщиков