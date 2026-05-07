В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

В Татарстане объявили штормовое предупреждение

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

С 8 по 12 мая 2026 года на территории республики ожидается высокая пожарная опасность лесов IV класса.

Кроме того, по сообщению ГУ МЧС России по республике, 8 мая днем в Казани и ряде районов прогнозируются грозы, кратковременные ливни, усиление ветра до 15–20 м/с, местами возможен град.

Анна Кайдалова