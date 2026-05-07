17,5 года колонии получил житель Астрахани за порнографию с детьми

Советский районный суд Астрахани признал мужчину виновным в распространении порнографии с участием детей до 14 лет (пп. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ), развратных и иных действиях сексуального характера в отношении беспомощной жертвы (ч. 2 ст. 135, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

17,5 лет строгого режима: в Астрахани осудили мужчину за преступления против ребенка

По совокупности преступлений осужденному назначили 17,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Фигуранту также запрещено администрировать мессенджеры и размещать материалы в интернете в течение 10 лет.

До вступления приговора в законную силу мужчину оставили под стражей. Подробности обстоятельств преступлений судом не опубликованы для защиты прав и психики несовершеннолетней потерпевшей.

Марина Окорокова