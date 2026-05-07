В Красноярске вынесли приговор банде сутенеров

Советский райсуд Красноярска вынес приговор в отношении 26 участников группы, занимавшейся организацией проституции. Подсудимым назначили от 5,5 до 8,5 года колонии строгого режима. Организаторов преступной группы Алексея Васина и Александра Кобзаря приговорили к 16 и 15 годам колонии строгого режима соответственно, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно версии следствия, c 2016-го по 2019 год фигуранты дела занимались организацией проституции в Красноярске. Организованная преступная группа (ОПГ) была разделена на структурные подразделения. В ее состав входили управляющие, диспетчеры, сутенеры, водители, финансовые специалисты и сотрудники «силовой поддержки».

Для вербовки женщин злоумышленники использовали ложную рекламу высокооплачиваемой работы. За нарушение дисциплины к участникам и потерпевшим применялись физическое насилие и штрафы, установили правоохранители. Кроме того, для устранения конкурентов преступники использовали нападения и уничтожение имущества. Участники ОПГ вовлекли в нелегальный бизнес более 35 человек.

