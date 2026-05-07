На КАД на две недели ограничат движение по двум полосам

На внешнем и внутреннем кольце КАД с 12 мая 09:00 до 19:00 26 мая вводятся временные ограничения движения. Меры связаны с началом ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Движение будет закрыто по двум полосам — правой и левой — на внешнем кольце КАД

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Движение будет закрыто по двум полосам — правой и левой — на внешнем кольце КАД на участке 117 км + 530 м — 118 км + 140 м (мост водопропускного сооружения В-1). На указанном отрезке проезд будет осуществляться только по одной средней полосе. На внутреннем кольце на том же участке для проведения работ закроют левую полосу.

Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании маршрутов, а в зоне ремонта — следить за разметкой, знаками, ограждениями и соблюдать скоростной режим.

Карина Дроздецкая