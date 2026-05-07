Петербуржцам рассказали о способах оплаты проезда по СЗД при нестабильной связи

Компания «Магистраль северной столицы» выпустила рекомендации для водителей по оплате проезда по Западному скоростному диаметру в условиях нестабильной работы мобильного интернета. Основной совет — заранее подключить функцию автопополнения транспондера либо использовать банковские приложения, доступные в период ограничений связи.

Основной совет — заранее подключить функцию автопополнения транспондера

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

По данным оператора ЗСД, наиболее надежным и удобным способом контроля за балансом является функция «Автоплатеж», не зависящая от качества связи. Настроить ее можно в мобильном приложении «Ваш ЗСД 2.0» или в личном кабинете на сайте: достаточно привязать банковскую карту, установить порог срабатывания и сумму пополнения. При падении баланса до заданного минимума платеж пройдет автоматически.

Если автоматическое пополнение еще не подключено, а мобильный интернет нестабилен, водителям рекомендуют использовать сервисы крупнейших банков — эти приложения сохраняют доступ в период ограничений. В строке поиска банковского приложения достаточно ввести «ЗСД», после чего система предложит пополнить счет транспондера.

Водителей просят не откладывать проверку баланса на последний момент.

Кирилл Конторщиков