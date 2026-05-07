Суд окончательно поддержал взыскание активов Raven Russia и 6,3 млрд рублей

Арбитражный суд Московского округа оставил без изменений решения нижестоящих инстанций по иску Генпрокуратуры РФ к бывшим владельцам российских активов британской девелоперской группы Raven Russia Игорю Богородову и Ярославу Шувалову. В доход государства окончательно обращено петербургское ООО «Первомайская заря», владеющее бизнес-центром Kellermann Center, пишет РИА Новости.

Как следует из материалов дела, кассационная инстанция отклонила жалобы Богородова, Phoenix Property Group Limited и Dorfin Holdings на решения, принятые ранее Арбитражным судом Москвы и Девятым арбитражным апелляционным судом.

Суды признали незаконными несколько десятков сделок, заключенных в 2022–2024 годах. Речь идет преимущественно о переводе денежных средств российскими структурами Raven Russia в адрес эмиратской Phoenix Property Group. В результате с Богородова, Шувалова и Phoenix Property Group взыскали около 6,3 млрд рублей в пользу государства.

Кроме того, суды постановили обратить в доход государства 100% долей ООО «Первомайская заря» и ряд объектов недвижимости, входящих в комплекс в Мытищах.

Ранее, в апреле 2025 года, суд наложил арест на доли «Первомайской зари» и имущество Dorfin Holdings, а Росреестру запретили регистрационные действия с 16 объектами недвижимости в Петербурге и Подмосковье.

До этого суды трех инстанций уже удовлетворили другой иск Генпрокуратуры к бывшим владельцам и структурам Raven Russia, передав государству 16 складских комплексов в различных регионах страны.

