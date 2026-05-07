МЧС опровергло сообщения о разливе топлива в порту Приморск
Главное управление МЧС России по Ленинградской области официально опровергло информацию об аварии судна в акватории морского порта Приморск, якобы сопровождавшейся разливом топлива. Соответствующее заявление было опубликовано после появления сообщений в социальных сетях.
В ведомстве назвали эти сведения ложными и призвали граждан доверять только официальным источникам. Жителей и гостей региона попросили сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.