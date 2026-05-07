В результате атаки БПЛА в Прикамье есть пострадавший

В Перми многоквартирный дом подвергся атаке беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Жертв нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы. С ними работают психологи», - отметил губернатор в соцсетях. Также в Пермском муниципальном округе повреждено административное здание. В результате пострадал один мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь. «Поручил главам территорий обеспечить оперативное устранение последствий в поврежденных зданиях», - написал глава региона.